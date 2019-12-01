Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 08:19:27

Shenzhen, China, a 17 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad de Shenzhen.

Durante el encuentro, la mandataria mexicana le planteó la posibilidad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones entre ambos países.

La jefa del Ejecutivo federal aseguró que las dos naciones mantienen “planteamientos de desarrollo alineados” y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura.

En ese sentido, la gobernante también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del ‘Plan México,

Por su parte, el presidente Xi indicó que le gustaría profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones entre China y México “a un nivel superior”.