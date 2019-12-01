Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 11:19:53

Shenzhen, China, a 19 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que buscará concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos en diciembre, cuando posiblemente se reúna nuevamente con su homólogo estadounidense Donald Trump, en Mar-a-Lago.

La mandataria mexicana explicó que, durante su encuentro con el líder republicano en la ciudad de Shenzhen se lograron avances en las negociaciones comerciales, particularmente en materia de barreras no arancelarias y reducción de aranceles para vehículos, acero, aluminio y sus derivados.

Igualmente, reiteró que el encuentro con Trump fue cordial y permitió avanzar en asuntos que ambos gobiernos han trabajado durante los últimos meses.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal explicó que las conversaciones con el Gobierno estadounidense abarcan distintos asuntos y que cada uno tiene sus propios mecanismos de seguimiento.

No obstante, recalcó que en esta ocasión, el tema se centró en las relaciones comerciales.