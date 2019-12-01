Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 08:59:20

Shenzhen, China, a 17 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que sostendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, previo a su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Shenzhen.

En ese sentido, la mandataria mexicana reveló que el encuentro con el líder republicano se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre, una vez que gobernante de Estados Unidos llegue al país asiático.

Cabe recordar que, previamente la jefa del Ejecutivo federal había comentado que muy probablemente su conferencia con el jefe de Estado se realizaría hasta diciembre, en el marco del G20 que se realizará en Florida.

“Vamos a ir a Mar-a-Lago, a la reunión del G20, probablemente ahí se de más bien una reunión”, señaló la presidenta Sheinbaum previo a partir a China.