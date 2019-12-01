Señalan a mexicano de causar el fallecimiento de 4 migrantes al naufragar en las costas de California

Señalan a mexicano de causar el fallecimiento de 4 migrantes al naufragar en las costas de California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 22:22:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Diego California, a 18 de noviembre de 2025.- El mexicano David Alfonso Barrera Núñez, fue acusado este martes de ser el presunto causante del fallecimiento de cuatros migrantes, mismos que llevaba en una lancha, la cual volcó el sábado pasado en las costas de San Diego, California.

De acuerdo a los cargos que le imputan, podrían enfrentar una condena de pena de muerte o cadena perpetua, en caso de que sea declarado culpable.

Según la información, el mexicano de 37 años de edad trasladaba a ocho migrantes en una pequeña lancha de madera que cruzó los límites de México a las costas de San Diego, al mismo tiempo que ocurría un temporal que terminó por voltear la embarcación.

El Servicio de Guardacostas de EU logró rescatar a Barrera Núñez y cuatro migrantes. Pero, debido a las condiciones del tiempo, las autoridades no pudieron realizar la búsqueda de los otros cuatro ocupantes de la embarcación.

“Las malas condiciones del tiempo, el mar agitado, y una embarcación frágil y sobrecargada: todos estos eran riesgos que el contrabandista estaba dispuesto a ignorar en su deseo de obtener ganancias”, indicó el fiscal federal en San Diego, Adam Gordon.

Los cargos que enfrentaría son transporte que derivó en la muerte de migrantes y transporte de migrantes por ganancias.

Asimismo, uno de los migrantes rescatados, anteriormente ya había sido deportado, por lo que enfrentará un cargo con el podría ser enviado a prisión durante dos años.

Los migrantes rescatados declararon a las autoridades que, al ver el mar picado y el clima brumoso, pidieron a Barrera Núñez que regresara a la costa mexicana, pero este se negó.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerte carambola deja un hombre sin vida en la carretera Zacapu-Villa Jiménez en Michoacán
Hombre pierde la vida en ataque armado en la colonia 18 de Diciembre de Apaseo el Alto, Guanajuato
Vuelca tráiler en la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas; el chofer resultó herido
En Zitácuaro, Michoacán: Hombre resulta herido al volcar con su camión de carga
Más información de la categoria
Intenta Morena afiliar ilegalmente a 200 militantes panistas en Querétaro: Martín Arango  
Paralizada Zitácuaro, Michoacan, por presunta muerte de “El Barbas”; Rumores de la caída del operador de Jalisco desatan caos y psicosis
Tras choques armados despliegan helicóptero artillado en límites de Apatzingán con Aguililla, Michoacán 
Quitan la vida a excandidato de la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Veracruz
Comentarios