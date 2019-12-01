Señalan a mexicano de causar el fallecimiento de 4 migrantes al naufragar en las costas de California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 22:22:30

San Diego California, a 18 de noviembre de 2025.- El mexicano David Alfonso Barrera Núñez, fue acusado este martes de ser el presunto causante del fallecimiento de cuatros migrantes, mismos que llevaba en una lancha, la cual volcó el sábado pasado en las costas de San Diego, California.

De acuerdo a los cargos que le imputan, podrían enfrentar una condena de pena de muerte o cadena perpetua, en caso de que sea declarado culpable.

Según la información, el mexicano de 37 años de edad trasladaba a ocho migrantes en una pequeña lancha de madera que cruzó los límites de México a las costas de San Diego, al mismo tiempo que ocurría un temporal que terminó por voltear la embarcación.

El Servicio de Guardacostas de EU logró rescatar a Barrera Núñez y cuatro migrantes. Pero, debido a las condiciones del tiempo, las autoridades no pudieron realizar la búsqueda de los otros cuatro ocupantes de la embarcación.

“Las malas condiciones del tiempo, el mar agitado, y una embarcación frágil y sobrecargada: todos estos eran riesgos que el contrabandista estaba dispuesto a ignorar en su deseo de obtener ganancias”, indicó el fiscal federal en San Diego, Adam Gordon.

Los cargos que enfrentaría son transporte que derivó en la muerte de migrantes y transporte de migrantes por ganancias.

Asimismo, uno de los migrantes rescatados, anteriormente ya había sido deportado, por lo que enfrentará un cargo con el podría ser enviado a prisión durante dos años.

Los migrantes rescatados declararon a las autoridades que, al ver el mar picado y el clima brumoso, pidieron a Barrera Núñez que regresara a la costa mexicana, pero este se negó.