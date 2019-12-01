Senadores demócratas buscan iniciar investigación contra Kristi Noem

Senadores demócratas buscan iniciar investigación contra Kristi Noem
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:58:38
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- El senador demócrata anunció que buscará que se inicie una investigación por perjurio contra Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional (DHS), recientemente despedida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El legislador federal indicó a medios locales que busca que el subcomité Permanente de Investigaciones del Senado determine si la ex funcionaria  mintió bajo juramento al asegurar que Corey Lewandowski, asesor principal de su departamento, no aprobaba contratos.

El político afirmó que los registros del departamento sugieren que Lewandowski sí tenía un papel decisivo en la aprobación de contratos y que la destitución de Noem no la exime de responsabilidad.

“Su despido no la absuelve ni la libera de una posible responsabilidad por perjurio, y vamos a iniciar una investigación de la evidencia de que mintió, porque se relaciona con la corrupción en la administración”, declaró Blumenthal.

Cabe señalar que el Partido Republicano controla la Cámara Alta del Congreso, por lo que, para iniciar una investigación en contra de la ex secretaría, se necesitaría de su apoyo, lo que es poco probable, debido a que han defendido a Noem en múltiples ocasiones, indicaron expertos.

Noventa Grados
