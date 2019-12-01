Senadora paraguaya vuelve a lanzar críticas contra Mbappé; polémica llega al Senado

Senadora paraguaya vuelve a lanzar críticas contra Mbappé; polémica llega al Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 21:21:56
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Asunción, Paraguay, 9 de julio de 2026.- La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a arremeter contra Kylian Mbappé, mientras la polémica dejó las redes sociales y llegó hasta el Senado de Paraguay.

La legisladora recordó el momento en que el portero paraguayo Orlando Gill pareció ofrecerle la mano a Mbappé tras la victoria de Francia por 1-0, resultado que eliminó a Paraguay y clasificó a los franceses a los cuartos de final.

Amarilla también aseguró que ha recibido ataques de aficionados franceses en redes sociales. “Sigan, sigan atacando”, dijo, al asegurar que los comentarios no le molestan, pero que se niega a creer que Francia sea únicamente “la tierra de Mbappé”.

Además, lanzó un nuevo mensaje contra el delantero francés y le pidió que “deje de llorar como una mujer”, luego de que el jugador respondiera a sus publicaciones tras el partido y la llamara una “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

 

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