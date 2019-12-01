Senado votará para proyecto para detener guerra en Irán; buscan que necesite aprobación de legisladores

Senado votará para proyecto para detener guerra en Irán; buscan que necesite aprobación de legisladores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 07:59:39
Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de marzo 2026.- El Senado de Estados Unidos prevé votar una resolución para frenar la guerra en Irán, a menos que el presidente Donald Trump cuente con la autorización del Congreso.

El proyecto fue impulsado por el senador demócrata Tim Kaine; no obstante, de acuerdo con expertos, tiene pocas posibilidades de avanzar, ya que la oposición es minoría en las dos cámaras de la sede legislativa.

La medida copatrocinada por el legislador republicano Rand Paul, pide "retirar" a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las "hostilidades" contra Irán "que no hayan sido autorizadas por el Congreso".

"Los estadounidenses quieren que el presidente Trump baje los precios, no que nos arrastre a guerras eternas innecesarias", remarcó Kaine en un comunicado difundido el martes por su oficina.

"Tenemos la obligación con los militares, sus familias y todos los estadounidenses de no cometer los mismos errores que cometimos en Irak y Afganistán", agregó el senador.

