Senado de EEUU rechaza reabrir el Departamento de Seguridad Nacional

Senado de EEUU rechaza reabrir el Departamento de Seguridad Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 10:27:34
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Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de marzo 2026.-  El Senado de Estados Unidos rechazó aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por lo que se mantiene aún el cierre parcial de la agencia, que comenzó el pasado 14 de febrero.

Cabe señalar que la votación que se llevó a cabo el pasado 20 de marzo, es la quinta sobre este tema desde que se produjo el cierre de la dependencia que aún no cuenta con un nuevo jefe tras la destitución de Kristi Noem.

El cierre del DHS se dio ante la negativa de los demócratas a aprobar el presupuesto si no se cambiaban aspectos clave de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

La oposición señaló la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en las protestas por las redadas masivas migratorias en Mineápolis, como el detonante para exigir numerosos cambios en la dependencia.

Además, citaron situaciones como que los agentes no vayan con el rostro cubierto y que sean necesarias órdenes judiciales para allanar una propiedad privada, como los cambios necesarios para reabrir el DHS.

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