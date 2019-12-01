Secretario de Salud de EEUU admite haber consumido estupefacientes "sobre asientos de inodoros"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:58:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de febrero 2026.- El jefe del Departamento de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. admitió que durante su juventud consumió estupefacientes “de manera extrema”, incluso inhalándola sobre el asiento de inodoros.

La declaración del sobrino del ex presidente John F. Kennedy, se dio en podcast This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

En la entrevista, el funcionario federal admitió que consumía cocaína en grandes cantidades, sin embargo, después de un tiempo comenzó a asistir a rehabilitación, incluso dijo que iba de manera presencial durante la pandemia de Covid-19, porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

“No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros”, dijo el secretario Kennedy Jr.

Además, enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de “aprendizaje”.