Secretario de Salud de EEUU admite haber consumido estupefacientes "sobre asientos de inodoros"

Secretario de Salud de EEUU admite haber consumido estupefacientes "sobre asientos de inodoros"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:58:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de febrero 2026.- El jefe del Departamento de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. admitió que durante su juventud consumió estupefacientes “de manera extrema”, incluso inhalándola sobre el asiento de inodoros.

La declaración del sobrino del ex presidente John F. Kennedy, se dio en podcast This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

En la entrevista, el funcionario federal admitió que consumía cocaína en grandes cantidades, sin embargo, después de un tiempo comenzó a asistir a rehabilitación, incluso dijo que iba de manera presencial durante la pandemia de Covid-19, porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

“No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros”, dijo el secretario Kennedy Jr.

Además, enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de “aprendizaje”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
Dos puntos intervenidos en Villagrán dejan aseguramiento de 17 mil litros de hidrocarburo
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
"No a las alianzas con partidos que impulsen nepotismo": Sheinbaum advierte a Morena y de paso manda recado al Verde
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Comentarios