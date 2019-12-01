Secretario de Comercio de EEUU declarará ante el Congreso por Caso Epstein

Secretario de Comercio de EEUU declarará ante el Congreso por Caso Epstein
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 07:45:37
Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de marzo 2026.- Howard Lutnick, jefe del Departamento de Comercio de Estados Unidos, acordó “comparecer voluntariamente” ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Elogio su demostrado compromiso con la transparencia y aprecio su disposición a colaborar con el Comité”, declaró el presidente del Comité James Comer, republicano por Kentucky.

Desde hace algunas semanas, el funcionario estadounidense está sometido a una fuerte presión política para que abandone su cargo por su presunta vinculación con el financiero pederasta.

Lutnick ha recibido solicitudes para que presente su dimisión por haber mentido respecto al alcance de su verdadera relación con el Epstein.

De acuerdo con la última tanda de documentos sobre el caso que publicó el Departamento de Justicia (DOJ), el secretario de Comercio se reunió con el pederasta cuando había asegurado que ya no mantenían ningún tipo de contacto.

