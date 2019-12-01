Sean Duffy explica qué habría provocado la suspensión de vuelos en EE. UU.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 17:08:41

Washington, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026.- Los trabajos para reemplazar antiguos cables de cobre por fibra óptica habrían provocado la falla que obligó a suspender los vuelos en Estados Unidos durante el viernes 13 de noviembre, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

De acuerdo con el funcionario, un contratista realizaba trabajos de mantenimiento en una instalación de la Administración Federal de Aviación (FAA), cuando uno de los equipos comenzó a enviar miles de solicitudes de conexión a otros dispositivos.

Esto provocó que los sistemas de comunicación y parte de la información de los radares comenzaran a presentar fallas, lo que dificultó el trabajo de los controladores aéreos.

Ante el problema, las autoridades decidieron detener las salidas de vuelos en todo el país como medida de precaución, mientras trabajaban para identificar y solucionar la falla.

Duffy explicó que todavía se investiga si el problema fue ocasionado por un error durante la instalación o por un equipo defectuoso. También descartó que, hasta el momento, existan indicios de un ataque cibernético.

Aunque la suspensión fue levantada horas después, miles de pasajeros enfrentaron retrasos y cancelaciones mientras las aerolíneas retomaban sus operaciones.