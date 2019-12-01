Se reunirá Donald Trump con varios mandatarios latinoamericanos en marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 22:22:31

Washington, Estados Unidos, a 11 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá el próximo 7 de marzo en Miami un encuentro con varios mandatarios latinoamericanos afines a su línea política. Se trata de la primera cumbre regional que encabezará desde que regresó a la Casa Blanca hace poco más de un año.

A la reunión asistirán los jefes de Estado de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, gobiernos que mantienen cercanía ideológica con el mandatario republicano.

El acercamiento forma parte de la estrategia de Trump para reforzar su influencia en América Latina y el Caribe, una región que considera prioritaria dentro del escenario internacional actual. Para el presidente estadounidense, el avance de China en estos países representa un desafío que debe contenerse.

En ese contexto, su política hacia la zona ha combinado medidas de presión —como sanciones, bloqueos y advertencias a gobiernos críticos— con gestos de apertura y diálogo cuando lo considera conveniente. Fiel a su estilo directo y personalista, Trump ha alternado posturas duras con acercamientos inesperados hacia algunos líderes latinoamericanos.