Se reúne Delcy Rodríguez con el secretario de Energía de EU

Caracas, Venezuela, a 11 de febrero de 2026.- Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, en la que discutieron la posibilidad de consolidar “una asociación productiva a largo plazo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral”, según declaró Rodríguez al finalizar el encuentro. Por su parte, Wright aseguró que durante este año el país sudamericano podría incrementar “dramáticamente su producción de petróleo, gas y energía eléctrica”.

Desde las afueras del Palacio de Miraflores, el funcionario estadounidense expresó su convicción de que una cooperación efectiva entre ambas naciones no solo impulsará el sector energético, sino que también mejorará “las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida” de los venezolanos.

Rodríguez resaltó que los vínculos energéticos entre Venezuela y Estados Unidos superan el siglo y medio de historia, una relación que ha atravesado momentos de tensión política y geopolítica, con “acompañadas por altos y bajos en nuestras relaciones políticas y geopolíticas”. Manifestó además su confianza en que las diferencias podrán superarse mediante la vía diplomática. En ese sentido, afirmó: “Que sean el diálogo diplomático, político, energético, al cual estamos dando la bienvenida, lo canales adecuados y pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde las divergencias históricas, cómo seguir avanzando”.

Asimismo, informó que la delegación técnica que acompañó a Wright sostuvo encuentros con especialistas venezolanos para analizar alternativas que permitan avanzar “para avanzar lo más rápido posible” en iniciativas vinculadas con petróleo, gas, minería y generación eléctrica.

Wright explicó que uno de los ejes principales de la conversación giró en torno a “los enormes recursos naturales de Venezuela, el petróleo el gas, la minería”. Describió el intercambio con Rodríguez como “maravilloso y muy sincero” y señaló que ambas partes asumieron el compromiso de enfrentar y resolver conjuntamente los desafíos existentes.

El secretario de Energía también indicó que su administración “está trabajando 24/7 para emitir licencias para que empresas venezolanas compren insumos y aumenten su producción, para crear nuevos empleos e ingresos por exportaciones”, y añadió que “todo lo que ha sido restricción en el pasado, queremos que Venezuela sea libre para poder hacerlo”.

Finalmente, el Departamento de Estado citó en X al presidente Donald Trump, quien afirmó: “estamos reafirmando nuestro compromiso con la independencia y el dominio energético de Estados Unidos. Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos encariñado mucho, llamado Venezuela. Tenemos 50 millones de barriles de petróleo flotando ahora mismo rumbo a Houston para su refinación”.