Se registra otro ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental; hay cuatro personas fallecidas

Washington, Estados Unidos, a 17 de septiembre de 2025.- El Comando Sur de Estados Unidos, dio a conocer que realizó un nuevo bombardeo contra una embarcación a la que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas en el Pacífico oriental, en la que cuatro personas perdieron la vida.

Dicho ataque fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del sur), llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadunidenses resultó herido”, señaló el Pentágono a través de su cuenta de X.

Con estos nuevos ataques del Pentágono, suman alrededor de 99 personas fallecidas en 27 embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Cabe señalar que fue desde el pasado 2 de septiembre que iniciaron estos bombardeos por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mismos que han sido calificados como ejecuciones extrajudiciales.