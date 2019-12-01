Se registra motín en prisión de Ecuador; hay 14 fallecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 09:16:29
Quito, Ecuador, a 22 de septiembre de 2025.- Un enfrentamiento se registró entre dos bandas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, donde al menos 14 personas perdieron la vida.

De acuerdo a información de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas local de este lunes (07:00 GMT), en donde hubo dos fuertes explosiones y varios disparos.

El enfrentamiento comenzó cuando un grupo de reclusos de la banda “Los Lobos Box”, se salió de sus celdas y después de asaltar a varios guardias, se dirigieron a otro pabellón, en donde se encuentran los integrantes de la banda rival “Los Lobos".

Al arribar los elementos policiacos, se encontraron con 14 personas que perdieron la vida, además de 14 más heridas y varios reos que se fugaron, de los cuales han recapturado 13 hasta el momento.

Entre las víctimas mortales, se encuentra un guardia penitenciario.

 

 

