Se disparan tensiones en Minnesota por actuar de ICE, a pesar de amenazas de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 08:56:16

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 16 de enero 2026.- Las tensiones entre la población de Minnesota y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), van en aumento a pesar de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invocar la Ley de Insurrección que le permitiría enviar al Ejército para controlar las manifestaciones.

Cabe mencionar que desde que el Gobierno federal desplegó a los agentes migratorios en varias ciudades del estado demócrata, hace un par de semanas, una muer estadounidense de 37 años fue asesinada por un oficial y otro migrante fue herido a balazos; además, se desataron decenas de manifestaciones contra las autoridades.

Como respuesta, la Administración Trump aseguró que los efectivos de seguridad actuaron en “defensa propia y en cumplimiento de su deber” y acusaron a las víctimas de ser “agitadores profesionales”.

De igual forma, en redes sociales circulan videos en los que se puede observar a miembros de ICE con los rostros cubiertos que entran a domicilios para realizar arrestos.

Igualmente ha y grabaciones en las que lanzan gas lacrimógeno y utilizan granadas aturdidoras contra las multitudes que rechazan su presencia en ciudades como Minneapolis.

Un niño de seis meses acabó hospitalizado después de que agentes del ICE lanzaran estos químicos contra la furgoneta en la que se encontraba junto a su familia en Minneapolis, según la cadena local de Fox.