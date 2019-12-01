Se desploma réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil

Se desploma réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 17:20:56
Guaíba, Brasil, a 15 de diciembre de 2025.- Una réplica de la Estatua de la Libertad colapsó en el municipio de Guaíba, en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, tras ser impactada por intensas ráfagas de viento registradas en la región.

La figura, que formaba parte del paisaje urbano como un atractivo visual, no logró soportar la fuerza del fenómeno meteorológico.

La fuerza del viento habría comprometido la estabilidad de la estructura, provocando que se viniera abajo de manera súbita.

Como consecuencia del desplome, la réplica sufrió daños severos y partes de la estructura quedaron dispersas en el lugar.

Elementos de las autoridades municipales acudieron para acordonar la zona y prevenir cualquier riesgo, además, se realizaron revisiones iniciales de seguridad.

Hasta ahora, no hay el reporte de personas heridas por el incidente, aunque el hecho causó alarma entre habitantes y personas que transitaban por el área.

Posteriormente, se inició una evaluación técnica para determinar el estado previo de la estructura y definir si será retirada por completo o reconstruida, conforme a los dictámenes correspondientes.

