Se derrumba una antigua torre medieval en el centro de Roma; deja varios heridos y una persona atrapada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 16:06:11

Roma, Italia, a 3 de noviembre de 2025.- Una torre medieval del siglo XVIII, que se ubica en el centro de Roma, la cual se encontraba en remodelación, se derrumbó la mañana de este lunes, quedando un trabajador atrapado entre los escombros.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, en la parte inferior de la Torre dei Conti, que colapsó en conjunto con una sección de la fachada, ocasionando una gran nube de humo blanco, así como escombros.

Dicho inmueble se ubica junto al Foro Imperial, y muy cerca del Coliseo Romano, siendo este, uno de los más visitados.

Según datos de los bomberos, tres trabajadores que se encontraban laborando dentro, tuvieron que ser evacuados, de los cuales, uno fue llevado a un hospital en estado grave.

Asimismo, un cuarto trabajador se encontraba atrapado bajo los escombros.

Al lugar también se trasladaron el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

Más tarde, casi una hora y media después se registró un segundo derrumbe mientras los bomberos trabajaban en el rescate del quinto trabajador, el cual continuaba atrapado.

“En estos momentos nos estamos esforzando para tratar de salvarlo. Es nuestra prioridad, pero se trata de una operación compleja", expresó el delegado del Gobierno en la capital, Lamberto Giannini, quien además indicó que la persona estaba dando señales de vida.

Además, mencionó que las operaciones para poder sacarlo, llevarían varias horas, debido a que el riesgo de derrumbe era muy alto, pero que intentarían rescatarlo con vida.