Se definirá el 12 de noviembre si se deporta a Víctor Álvarez Puga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 16:45:03

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- Será el próximo 12 de noviembre, cuando el gobierno de Estados Unidos, determine si se deporta al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, el cual cuenta con dos órdenes de aprehensión, una de ellas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la segunda por defraudación fiscal.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez migratorio de Estados Unidos, fue el que ordenó su deportación a México, pero se interpuso un recurso legal para evitar su traslado a México.

El empresario fue detenido por temas migratorios desde julio, debido a que habría ingresado a territorio estadounidense de manera ilegal en el 2021.

Dentro de las acusaciones que enfrenta en México, está el haber emitido facturas falsas por millones de pesos que favorecieron la evasión de impuestos de varias empresas.

Álvarez Puga cuenta con ficha roja de localización y detención internacional por la Interpol.

La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición.