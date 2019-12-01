Sacude terremoto de magnitud de 6.3 el norte de Afganistán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 21:07:54

Kabul, Afganistán, a 2 de noviembre de 2025.- Un fuerte terremoto de magnitud 6.3 se registró en la región de Samangán, al norte de Afganistán.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo ocurrió a las 21:29, hora peninsular española (00:59 horas en Afganistán).

Su hipocentro habría sido a 28 kilómetros de profundidad y el epicentro a 22.5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de aproximadamente 65 mil habitantes.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, el epicentro habría estado en distrito de Najchir, en la provincia de Samangán.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Cabe resaltar que el pasado 31 de agosto, más de mil personas perdieron la vida en un terremoto en el noroeste del país.



