Sacude terremoto de magnitud de 6.3 el norte de Afganistán

Sacude terremoto de magnitud de 6.3 el norte de Afganistán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 21:07:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Kabul, Afganistán, a 2 de noviembre de 2025.- Un fuerte terremoto de magnitud 6.3 se registró en la región de Samangán, al norte de Afganistán.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo ocurrió a las 21:29, hora peninsular española (00:59 horas en Afganistán).

Su hipocentro habría sido a 28 kilómetros de profundidad y el epicentro a 22.5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de aproximadamente 65 mil habitantes.

Según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán, el epicentro habría estado en distrito de Najchir, en la provincia de Samangán.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Cabe resaltar que el pasado 31 de agosto, más de mil personas perdieron la vida en un terremoto en el noroeste del país.


 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia carpeta de investigación la FGE de Michoacán por daños en Palacio de Gobierno; hay 8 detenidos
Reportan desaparición de exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Explosión de Waldo’s en Hermosillo, Sonora, deja 23 muertos entre ellos embarazadas y niños 
Veladora en altar de muertos, causó incendio en casa habitación de la colonia Prados de la Capilla en el municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Indignación en Michoacán: Manifestaciones, disturbios y reclamos de justicia tras el asesinato de Carlos Manzo
Crónica del asesinato de Carlos Manzo en un municipio sometido al crimen
Manifestantes irrumpen en Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán; exigen la revocación de mandato por homicidio de Carlos Manzo
Marchan para pedir justicia por Carlos Manzo en Morelia, Michoacán; ingresan a Palacio de Gobierno y lo vandalizan
Comentarios