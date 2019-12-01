Rusia y Ucrania canjean 84 personas por bando; Zelenski señala que hay civiles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 07:50:02

Kiev, Ucrania, a 14 de agosto 2025.- Rusia y Ucrania intercambiaron a 84 prisioneros de guerra por bando, en la víspera de la cumbre entre Donad Trump y Vladimir Putin, de acuerdo con información del Ministerio de Defensa ruso.

Según la dependencia militar, "84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó el canje, pero agregó que también fueron incluidos algunos civiles.

"Entre las personas liberadas hoy figuran civiles detenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017 y soldados que participaron en la defensa de la ciudad portuaria de Mariúpol, asediada por el ejército ruso en 2022”, señaló el mandatario ucraniano.