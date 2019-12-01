Rusia reitera disposición de apoyar a Cuba a pesar de amenazas de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:38:08

Moscú, Rusia, a 3 de febrero 2026.- El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, reiteró la disposición de su país de mantener su apoyo a Cuba, al brindar asistencia política y material.

Lo anterior lo comentó en una llamada telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería rusa, los funcionarios hablaron de “los temas prioritarios de la cooperación bilateral y la agenda internacional”, así como del calendario de “los próximos contactos” entre ambas naciones.

Igualmente, Lavrov confirmó “la posición invariable” de Rusia respecto a que “es inadmisible ejercer presión económica y usar la fuerza contra Cuba” y, en particular, “poner obstáculos a los suministros de hidrocarburos a la isla”.

“Cuba es socio estratégico de Rusia en América Latina y la región del Caribe; es un país solidario con nosotros que mantiene ideas afines y es nuestro aliado en el ámbito internacional”, declaró el canciller ruso.