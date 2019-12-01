Rusia rechaza acusaciones sobre ciberataques a refrigeradores de supermercados en Europa

Rusia rechaza acusaciones sobre ciberataques a refrigeradores de supermercados en Europa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 19:44:35
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Moscú, Rusia, 5 de noviembre de 2026.- El gobierno de Rusia rechazó las acusaciones de varios países europeos que relacionan a su país con una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y bancos de sangre.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, calificó estos señalamientos como “absurdos” y aseguró que no existen pruebas que demuestren la participación rusa en los incidentes.

Durante las últimas semanas, supermercados de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y otros países europeos reportaron ataques a sus sistemas de refrigeración. Como consecuencia, algunos alimentos se descongelaron y tuvieron que ser retirados de la venta para evitar que llegaran a los consumidores.

La situación también alcanzó a Francia, donde un ciberataque afectó los equipos de refrigeración de tres bancos de sangre. El incidente provocó cambios en la temperatura de las cámaras donde se conservan las muestras de las donaciones.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad francés informó que no hubo consecuencias para la salud ni pérdida de productos sanguíneos, debido a que los sistemas de vigilancia y alerta detectaron las fallas a tiempo. Las muestras fueron protegidas y trasladadas de manera preventiva a otras instalaciones.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de los ataques, aunque especialistas en seguridad informática, han señalado posibles vínculos con Rusia, las autoridades no han confirmado quién está detrás de estos incidentes.

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