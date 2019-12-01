Rusia detiene a periodista japonés por presunto espionaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 23:00:43

Moscú, Rusia, 13 de octubre de 2026.- El periodista japonés Yuki Imai fue detenido en Rusia, acusado de espionaje, informó el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Imai trabaja para el diario Hokkaido Shimbun y fue arrestado en el oriente de Rusia, cerca de unas islas que se encuentran en disputa entre ese país y Japón. Después de su detención, fue trasladado a Moscú.

De acuerdo con las autoridades rusas, el periodista habría reunido información sobre los soldados movilizados y voluntarios que participan en la guerra contra Ucrania, presuntamente para entregarla a los servicios de inteligencia de Japón.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, informó que su país pidió a las autoridades rusas detalles sobre el caso y solicitó que se garantice un trato justo al periodista.

Motegi señaló que el Gobierno japonés busca confirmar lo ocurrido y conocer las circunstancias de la detención. Sin embargo, hasta el 13 de octubre, aún no había podido comunicarse directamente con Imai.

Actualmente Rusia tiene muchas restricciones a los medios de comunicación. Reporteros Sin Fronteras, una organización de origen francés y sin fines de lucro, ha denunciado casos de periodistas y trabajadores de prensa detenidos.