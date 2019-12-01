Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 16:20:21

Moscú, Rusia, 8 de octubre de 2026.- Las autoridades sanitarias de Rusia descartaron la presencia de enfermedades infecciosas entre las personas que tuvieron contacto con una empleada de un instituto de investigación de la peste, quien murió por una neumonía en la región siberiana de Irkutsk.

El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, informó este jueves que los estudios realizados no detectaron microorganismos patógenos peligrosos, por lo que concluyeron las medidas de prevención y vigilancia médica para evitar una posible epidemia.

De acuerdo con la dependencia, se realizaron más de 5 mil 500 análisis clínicos, además de pruebas bacteriológicas, biológicas y genético-moleculares. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, confirmó que terminó el seguimiento médico de todas las personas que estuvieron en contacto con la fallecida, identificada como Daria Shipilova.

Las autoridades también señalaron que no se registraron accidentes ni incumplimientos de las medidas de seguridad en el instituto donde trabajaba la mujer, de 28 años, y aseguraron que no existen riesgos para la salud pública.

Aunque un medio ruso reportó que Shipilova habría muerto por peste neumónica, las autoridades de ese país han sostenido que el fallecimiento se debió a una neumonía adquirida en la comunidad, sin confirmar que estuviera relacionado con la peste.