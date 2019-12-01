Rusia busca soluciones para ayudar a Cuba, tras quedarse sin combustible para aviones

Rusia busca soluciones para ayudar a Cuba, tras quedarse sin combustible para aviones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:13:44
Moscú, Rusia, a 9 de febrero de 2026.- Rusia manifestó su disposición a colaborar con las autoridades de Cuba para atender la crisis en el suministro de combustible para aviación y facilitar el regreso de turistas rusos, luego de que el Gobierno cubano informara que el país enfrenta un desabasto de queroseno. Así lo dio a conocer este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Durante su conferencia telefónica diaria, Peskov explicó que Moscú mantiene comunicación constante con La Habana y subrayó que “Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos”, al tiempo que reconoció que “la situación en Cuba es realmente crítica“.

El vocero atribuyó las dificultades a las restricciones impuestas por Estados Unidos, al señalar que “estas medidas sofocantes por parte de Estados Unidos realmente generan grandes dificultades para el país”. En ese contexto, afirmó que ambos gobiernos analizan “posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos”.

Por su parte, la Unión de la Industria Turística Rusa informó que actualmente se encuentran en Cuba alrededor de cuatro mil turistas provenientes de Rusia y aseguró que, hasta el momento, las operaciones aéreas programadas continúan desarrollándose con normalidad.

El Gobierno cubano notificó a aerolíneas internacionales que operan en la isla que, a partir de este lunes, el país se quedaría sin combustible para aviación, situación que atribuyó al asedio petrolero de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes consultadas por EFE.

El aviso oficial Notam, dirigido a pilotos y controladores aéreos, detalla que la escasez de queroseno impacta a todos los aeropuertos internacionales del país. La notificación tendrá vigencia durante un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo.

