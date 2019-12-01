Rusia ataca central eléctrica en Kiev; reportan dos personas sin vida y 20 heridos

Rusia ataca central eléctrica en Kiev; reportan dos personas sin vida y 20 heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 22:48:44
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Kiev, Ucrania, 13 de octubre de 2026.- Un ataque con misil balístico ruso impactó una central eléctrica en Kiev, Ucrania, la noche de este martes, dejando al menos dos personas muertas y una veintena de heridos, informaron autoridades locales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que sus aliados occidentales no les advirtieron previamente sobre el ataque, cuyo principal objetivo fue la central termoeléctrica número 4 de la capital.

A través de una publicación en Facebook, el mandatario lamentó que la infraestructura energética resultara dañada y cuestionó la falta de alertas por parte de sus aliados.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que el ataque también alcanzó un edificio residencial ubicado en el distrito de Desnianski, donde se reportaron las víctimas y las personas lesionadas.

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