Rusia apoya a Irán con inteligencia en guerra contra EEUU e Israel, asegura The Washington Post

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 11:47:44

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- Rusia apoya a Irán al proporcionarle información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas armadas y activos militares de Estados Unidos, según información del medio The Washington Post (TWP).

Según el diario, que cita a tres fuentes familiarizadas con la situación, desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Moscú facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares.

TWP comentó que aun no está claro hasta qué punto Moscú apoya a LA República Islámica; además, indicó que las capacidades iraníes de localizar a fuerzas estadounidenses empeoran de manera lenta pero constante, de acuerdo con los citados funcionarios, que pidieron el anonimato.

Cabe destacar que la información del rotativo contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó el jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.