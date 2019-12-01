Rusia advierte a EEUU; le pide no cometer "error fatal" en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 11:17:10

Moscú, Rusia, a 18 de diciembre 2025.- El gobierno de Rusia, pidió a la administración de Donald Trump que no comenta un "error fatal" en la crisis con Venezuela y urgió moderación, tras advertir que se mantiene en "contacto constante" con el país sudamericano.

"Nosotros, desde luego, llamamos a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar un desarrollo impredecible en esta situación”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

Además, la Cancillería instó a una "desescalada" y expresó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Es de recordar que en la previa, el mandatario estadounidense declaró a la administración chavista como una “organización terrorista”, por lo que ordenó un bloqueó total de Venezuela, así como el decomiso de todos los barcos petroleros venezolanos sancionados por su país.