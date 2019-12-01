Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin

Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 09:40:16
Moscú, Rusia, a 30 de diciembre 2025.- Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacar con drones una de las residencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró el titular del Ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, dijo el funcionario del Kremlin a agencias de comunicación locales.

De igual forma, el ministro aseguró que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no hubo daños materiales ni víctimas.

Asimismo, Lavrov comentó que esa acción “se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano”.

De igual forma, el jefe de la diplomacia de Moscú afirmó que su país no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo con Ucrania.

