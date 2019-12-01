Rompe récord de audiencia Bad Bunny en el Super Bowl; es el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 12:29:04

Santa Clara, California, a 9 de febrero de 2026.- La actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX, continúa dando de qué hablar. Se ha revelado que el artista puertorriqueño estableció un nuevo récord de audiencia, convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia de la NFL.

Hasta antes de esta edición, la marca pertenecía al rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien en 2025 reunió a 133.5 millones de espectadores. Aunque Nielsen aún no ha publicado las cifras oficiales del show encabezado por el intérprete de Debí Tirar Más Fotos, importantes cadenas televisivas ya lo colocan en la cima.

NBC informó que la presentación de Bad Bunny fue seguida por aproximadamente 135.4 millones de personas, superando por más de un millón de espectadores el récord impuesto por Kendrick Lamar el año anterior.

Para dimensionar el impacto, basta considerar que la población estimada de México para 2026 ronda los 132 millones de habitantes. Esto significa que el público que presenció el medio tiempo con Bad Bunny sería equivalente a casi toda la población del país.

Incluso, la audiencia del espectáculo rebasa la suma de los habitantes de las diez ciudades más pobladas de México, entre las que destacan la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, León, Toluca, Querétaro y Ciudad Juárez.

De acuerdo a los datos difundidos por NBC y reportes previos de Nielsen, el listado de los cinco shows de medio tiempo más vistos queda de la siguiente manera: