Roban joyería con valor de 4mde de un museo en Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 08:20:02

Estrasburgo, Francia, a 6 de julio 2026.- Un grupo de ladrones robó el museo de joyería y vidrio Lalique en la comuna de Wingen-sur-Moder, en el este de Francia.

De acuerdo con el medio RTL los ladrones se llevaron unas 20 piezas de joyería por valor de hasta 4 millones de euros.

“Se robaron aproximadamente 20 piezas de joyería. Los daños aún se están evaluando, pero podrían ascender a varios millones de euros, probablemente alrededor de 4 millones”, citó la emisora a la declaración de una fuente cercana a la investigación para la Agencia France-Presse.

Cabe señalar que el museo está dedicado a la memoria del joyero y decorador francés René Lalique.

Por su parte, la administración del sitio turístico anunció que sus puertas estarán cerradas mientras prepara una reapertura segura.