Roban decenas de monedas de oro de la época romana en museo de Suiza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 22:56:19

Lausana, Suiza, a 20 de noviembre de 2025.- Decenas de monedas de oro fueron robadas del Museo Romano de Lausana, el cual está ubicado en Suiza.

De acuerdo a las primeras investigaciones, dos sujetos entraron al lugar poco antes del cierre después de que compraron sus boletos. Estando dentro, atacaron al guardia de seguridad de 64 años de edad.

En el recinto, forzaron una vitrina que se encontraba protegida, y se llevaron varias piezas de la época romana, logrando escapar, sin que los demás empleados pudieran detenerlos.

El guardia pudo activar la alarma de pánico, lo que permitió una respuesta rápida de la policía y varias patrullas, pero los ladrones ya se habían dado a la fuga.

La policía de Lausana mantiene abierto un operativo para capturar a los presuntos responsables, quienes hasta el momento se encuentran prófugos, mientras que el museo ha iniciado un inventario para determinar cuántas monedas faltan y cuál es su valor patrimonial.

Las monedas que fueron sustraídas no solo tienen un alto valor económico, sino un valor arqueológico significativo, lo que agrava el impacto del robo.