Rey Felipe VI lamenta accidente ferroviario en Toledo y lo calificó como un “terrible accidente”

Madrid, España, 28 de octubre de 2026.- El rey Felipe VI lamentó el accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, donde dos trenes chocaron este miércoles. El monarca expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su apoyo a las personas afectadas por la tragedia.

Durante una declaración ante los medios de comunicación en la base militar de Bétera, en Valencia, el rey calificó lo ocurrido como un “terrible accidente” y expresó su tristeza por el número de personas fallecidas y heridas. También envió un mensaje de apoyo y cariño a las familias que atraviesan este momento difícil.

Felipe VI explicó que se mantenía en contacto con las autoridades para conocer los detalles del siniestro y anunció que regresaría a Madrid lo antes posible para seguir de cerca la emergencia. Debido a la gravedad de lo ocurrido, también decidió acortar su participación en el acto militar al que asistía.

Asimismo, el monarca reconoció el trabajo de los equipos de emergencia que participan en las labores de atención y rescate, entre ellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su parte, la Casa Real expresó su preocupación por el accidente y envió sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, además de manifestar su apoyo a los heridos y a todos los afectados por el siniestro.