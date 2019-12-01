Retiran cargos contra migrantes acusados de atacar a agentes de ICE; uno fue baleado

Retiran cargos contra migrantes acusados de atacar a agentes de ICE; uno fue baleado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 08:18:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 13 de febrero 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), retiró la acusación contra dos inmigrantes por supuestamente agredir a personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota, confrontación en la que uno de los acusados fue baleado.

En ese sentido, la dependencia federal citó “nuevas evidencias” y retiró los cargos contra los venezolanos Julio César Sosa-Celis, de 24 años, y Alfredo Alejandro Ajorna, de 26 años.

Poco después del altercado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que un agente migratorio abrió fuego contra el inmigrante  mientras este lo agredía con una pala o un palo de escoba.

Además, las autoridades federales describieron el incidente como un “intento de asesinato de un agente federal”, al asegurar que el uniformado fue emboscado y golpeado, antes de disparar un tiro defensivo que alcanzó a Sosa-Celis en la pierna.

Cabe señalar que, hasta el momento ninguna instancia de gobierno dio  explicaciones sobre la desestimación del caso que fue usado por la jefa del DHS, Kristi Noem, para advertir sobre el peligro que corrían los agentes en los operativos migratorios que desembocaron con la muerte de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
Dos puntos intervenidos en Villagrán dejan aseguramiento de 17 mil litros de hidrocarburo
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza y tres cómplices tras enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar en Zacatecas
"No a las alianzas con partidos que impulsen nepotismo": Sheinbaum advierte a Morena y de paso manda recado al Verde
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Comentarios