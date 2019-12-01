Residentes de Chicago confrontan al ICE tras persecución y choque; autoridades usan gas lacrimógeno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:29:49

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 15 de octubre 2025.- Residente de Chicago, Illinois, confrontaron a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que supuestamente se registrara una persecución que derivó en un choque en el vecindario de East Side.

Decenas de personas que habitan en la “Ciudad de los Vientos”, se congregaron y comenzaron a gritar consignas como “ICE, vete a casa”, según reportaron medios locales como ABC 7 y WGN 9.

Cabe señalar que, de acuerdo con la cadena CBS, las autoridades federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud cerca del cruce de la Calle 105 y la Avenida N, donde había residentes con banderas de países latinoamericanos que protestaban contra redadas migratorias.

En ese sentido, Robert Peters, senador estatal de Illinois, consideró “inaceptable el comportamiento de ICE” al compartir un video de la escena, en el que también avisó que los habitantes del East Side “no toleran este tipo de sandeces”.

“¡Todos los ojos sobre el East Side en este momento! ICE no puede simplemente venir a nuestras comunidades y causar caos de esta manera. Mi equipo está sobre el terreno y actualizará a los residentes conforme a la situación evolucione”, indicó el legislador demócrata en X.