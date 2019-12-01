Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad

Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 16:15:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunirá este miércoles con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así lo anunció el mandatario estatal en un video a través de sus redes sociales, en el cual informó que participará en la mesa de seguridad que realiza la mandataria mexicana todos los días previo a su conferencia de prensa matutina.
 
Asimismo, dijo agradecer el respaldo que le brinda la federación a Michoacán a través del proyecto Plan Michoacán por la Paz y la Justicia  que contempla la participación de líderes empresariales, productivos, religiosos, y demás sectores sociales.

Ramírez Bedolla enfatizó que se trabaja de manera coordinada con la federación y se buscará el impulso para la entidad en conjunto con el gobierno de México.

Cabe destacar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia sería una estrategia integral con tres ejes: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; Educación y Cultura para la Paz. La mandataria mexicana recalcó que la paz no se impone con fuerza, sino que se construye con las personas, comunidades y trabajo cotidiano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Se reúne viuda de Carlos Manzo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Comentarios