Bedolla se reunirá con Sheinbaum este miércoles; participará en Mesa de Seguridad

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunirá este miércoles con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así lo anunció el mandatario estatal en un video a través de sus redes sociales, en el cual informó que participará en la mesa de seguridad que realiza la mandataria mexicana todos los días previo a su conferencia de prensa matutina.



Asimismo, dijo agradecer el respaldo que le brinda la federación a Michoacán a través del proyecto Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que contempla la participación de líderes empresariales, productivos, religiosos, y demás sectores sociales.

Ramírez Bedolla enfatizó que se trabaja de manera coordinada con la federación y se buscará el impulso para la entidad en conjunto con el gobierno de México.

Cabe destacar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia sería una estrategia integral con tres ejes: Seguridad y Justicia; Desarrollo Económico con Justicia; Educación y Cultura para la Paz. La mandataria mexicana recalcó que la paz no se impone con fuerza, sino que se construye con las personas, comunidades y trabajo cotidiano.