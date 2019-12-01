Rescatan a hombre que sobrevivió a incendio en las torres de Hong Kong

Rescatan a hombre que sobrevivió a incendio en las torres de Hong Kong
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 16:24:25
Hong Kong, China, a 27 de noviembre de 2025.- Un hombre logró ser rescatado con vida este jueves del piso 16 de una de las torres del complejo judicial Wang Fuk.

Dicho incendio, ha dejado hasta el momento 83 personas fallecidas y varios desaparecidos, además de que el complejo fue arrasado por las llamas.

Según la información de las autoridades, al menos dos edificios continúan con el incendio, a más de 24 horas en que comenzó, y debido a las altas temperaturas que se registran en el sitio, ha sido más difícil que los rescatistas puedan ayudar a los residentes atrapados.

 Los bomberos pretenden realizar operaciones de allanamiento para acceder a todas las unidades residenciales y evaluar si hay alguien atrapado en el interior, esto de acuerdo a información del subdirector del Servicio de Bomberos de Hong Kong, Derek Armstrong Chan, durante la madrugada del viernes, por lo que se espera que estas operaciones finalicen a las 9:00 horas.

 

