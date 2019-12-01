Islas Canarias, España, 27 de noviembre de 2026.- Autoridades marítimas localizaron este viernes un cayuco con migrantes a unos 70 kilómetros de la isla de El Hierro, con un saldo de 14 personas fallecidas a bordo.

De acuerdo con el ministro Ángel Víctor Torres, además de los 14 fallecidos, 90 migrantes fueron rescatados con vida. Seis de ellos se encontraban en estado grave y fueron evacuados en helicóptero, mientras que otros ocho recibieron atención médica tras desembarcar en el muelle. Durante el operativo, un agente de la Guardia Civil resultó herido.

Ante la intensa llegada de migrantes a la isla, se había declarado previamente un estado de emergencia, por lo que se desplegaron 120 soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar en el traslado de personas a Tenerife y Gran Canaria.

La Comisión Europea calificó de inaceptable el aumento de llegadas irregulares a Canarias y expresó su solidaridad con España. Asimismo, confirmó que Frontex estudia ampliar la vigilancia aérea en el Atlántico, aunque recordó que las operaciones en las costas de países africanos requieren acuerdos con sus respectivos gobiernos.