Rescatan a 29 personas atrapadas en inundaciones provocadas por 'Melissa' en Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:16:21

Urbano Noris, Cuba, a 31 de octubre 2025.- Los equipos de emergencia de Cuba han rescatado a 29 personas, de un grupo de 132, que están incomunicadas y atrapadas en el municipio de Urbano Noris, luego del paso del huracán ‘Melissa’, informaron las autoridades.

Mediante un comunicado, se dio a conocer que entre las víctimas rescatadas por el Ejército cubano se encuentran una con discapacidad y ocho menores de edad.

Por su parte, la emisora municipal Radio SG La voz del Azúcar explicó que aún quedan otras 94 personas que serán trasladadas “poco a poco” de la demarcación inundada en próximos viajes del helicóptero encargado de su rescate.

De igual forma, otras 91 personas fueron auxiliadas luego de quedar atrapadas en las inundaciones provocadas la creciente de ríos, un grupo de 38 en la localidad Cacocum, también en la provincia de Holguín, y otras 56 en la comunidad Los Áticos (sureste), de Granma, otra de las provincias impactadas por el huracán ‘Melissa’.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología, en apenas 15 horas el meteoro dejó hasta 400 milímetros de agua (o litros por metro cuadrado) en seis localidades, entre 200 y 300 milímetros en doce localidades y más de 100 milímetros en 72 localidades.