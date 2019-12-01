Reprograman audiencia de sentencia de Ismael Zambada; se realizará el 12 de enero de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 21:54:43

Brooklyn, Nueva York, a 1 de diciembre de 2025.- La audiencia de sentencia para Ismael “El Mayo Zambada”, fue reprogramada para un día antes de los previsto, por lo que será el 12 de enero de 2026.

Fue el juez Brian Cogan, quien movió la fecha, aunque no se dieron a conocer los motivos y se llevará a cabo en una Corte de Brooklyn, Nueva York a las 10:00 horas.

Cabe señalar que originalmente la audiencia se realizaría el 13 de enero de 2026.

El pasado 25 de agosto, que el cofundador del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de dos cargos relacionados con el crimen organizado.

Asimismo, se determinó que la defensa de “El Mayo”, encabezada por el abogado Frank Pérez, tendrá que presentar un memorándum de sentencia a más tardar el 29 de diciembre. Mientras que la Fiscalía estadunidense deberá presentar su respuesta antes del 5 de enero de 2026, para que la jueza pueda analizar ambos documentos antes de dictar sentencia al mexicano.