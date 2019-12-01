Reportan explosiones en Kiev durante la madrugada tras alerta aérea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 19:56:52

Kiev, Ucrania, 13 de marzo de 2026.- Varias explosiones se registraron en la capital de Ucrania durante la madrugada del sábado, de acuerdo con reportes de periodistas que se encuentran en el lugar.

Las detonaciones ocurrieron alrededor de las 03:07 a.m. del 14 de marzo (hora local de Ucrania) en la ciudad de Kyiv, lo que generó alerta entre la población durante las primeras horas del día.

Casi al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre la posible amenaza de misiles balísticos rusos, por lo que se activaron las alertas correspondientes en la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles daños o víctimas tras las explosiones registradas en la ciudad.