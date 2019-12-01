Reportan ataque con drones contra centro comercial en Rusia

Reportan ataque con drones contra centro comercial en Rusia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 17:53:12
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Bélgorod, Rusia, 24 de octubre de 2026.- Un ataque con drones habría afectado al centro comercial MegaGRINN, ubicado en la región rusa de Bélgorod, de acuerdo con reportes de habitantes de la zona.

MegaGRINN es uno de los centros comerciales más grandes de la región y cuenta con una superficie de más de 163 mil metros cuadrados. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles confirmados sobre los daños que pudo haber sufrido el lugar.

La información fue compartida por medios y canales locales, aunque todavía no se ha confirmado si los drones impactaron directamente contra el inmueble ni si hubo personas lesionadas.

Bélgorod se encuentra cerca de la frontera con Ucrania y ha sido escenario de ataques con drones durante la guerra entre ambos países. Por ahora, no hay información suficiente para confirmar quién estuvo detrás de este nuevo incidente.

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