Renuncia primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, a menos de un mes de su nombramiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 07:27:05
París, Francia, a 6 de octubre 2025.- Sébastien Lecornu, renunció a su cargo como primer ministro de Francia, a menos de un mes de su nombramiento y pocas horas después de que el presidente, Emmanuel Macron presentó su Gabinete.

A través de un comunicado, el Palacio del Eliseo indicó que el mandatario francés aceptó la dimisión del político con tendencias de centro-derecha, quien fue nombrado a dicho cargo el pasado 9 de septiembre.

De acuerdo con expertos, la renuncia puede provocar muchas cosas, entre ellas, la organización de elecciones anticipadas.

Por lo anterior, los ministros en funciones han anulado las agendas que tenían este lunes, algunos de ellos fuera de París, como el titular de Justicia, Gérald Darmanin, en espera de que se conozca qué consecuencias tendrá la nueva situación.

Cabe señalar que, Lecornu fue nombrado primer ministro en sustitución de, François Bayrou, quien dimitió tras perder un voto de confianza que el mismo promovió.

Comentarios