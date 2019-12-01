Madrid, España, a 3 de noviembre de 2026.- En medio de las críticas por las fallas en el sistema ferroviario español y la presión de distintas fuerzas políticas, Óscar Puente anunció su renuncia como ministro de Transportes, luego del choque de dos trenes de alta velocidad que dejó 69 personas fallecidas y alrededor de un centenar de heridos en la provincia de Toledo.

La decisión fue dada a conocer este martes durante una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde el funcionario también informó que no participará como candidato en las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

Puente explicó que tomó la determinación desde que tuvo conocimiento del accidente ocurrido el pasado 28 de octubre, en las inmediaciones de Urda, al sur de Madrid. Señaló que permanecer en el cargo después de dos siniestros ferroviarios de esta magnitud en menos de un año sería incompatible con su postura de responsabilidad política y empatía hacia las víctimas.

El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad de la compañía Renfe, que viajaba de Madrid hacia Sevilla, impactó por detrás contra una unidad detenida de la empresa Iryo. La colisión provocó que varios vagones cayeran por un terraplén. En ambos convoyes viajaban 544 personas.

La salida del ministro se produjo después de varios días de exigencias de la oposición, que reclamaba asumir responsabilidades por la tragedia. Entre las fuerzas políticas que solicitaron su dimisión estuvieron el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, además de representantes de la coalición Sumar.

Este siniestro representa el segundo accidente ferroviario mortal en la línea Madrid-Sevilla en menos de un año, luego del ocurrido en Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales.

Ante la magnitud de los hechos, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez anunció una partida de 30 millones de euros para indemnizar a las víctimas y sus familiares, además de una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad ferroviaria y ajustes temporales en las frecuencias del servicio.

Por su parte, Sánchez se comprometió a esclarecer las causas del accidente e implementar medidas para recuperar la confianza de los usuarios en la red ferroviaria española.