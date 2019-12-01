Relación entre EEUU y Venezuela "es excelente", asegura Trump

Relación entre EEUU y Venezuela "es excelente", asegura Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 08:44:56
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Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de julio 2026.- El presidente Donald Trump aseguró que la relación entre Estados Unidos y Venezuela “es excelente”.

Además, mencionó que al país sudamericano “le está yendo mejor que nunca” con las extracción y explotación del petróleo.

En ese sentido, recordó que grandes empresas petroleras comienzan a operar en territorio venezolano, pero mencionó que gran parte del crudo se lo queda la Unión Americana.

Cabe recordar que, a comienzos del pasado junio, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dijo que las exportaciones petroleras de Venezuela han alcanzado los 1.25 millones de barriles diarios, su “nivel más alto en siete años”, gracias al plan implementado por la Administración Trump.

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