Reino Unido no se unirá a guerra contra Irán si no hay "bases legales", advierte Starmer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 12:17:10
Londres, Inglaterra, a 4 de marzo 2026.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró que su nación no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán si no existe una base legal y planificación sobre los objetivos.

Durante su comparecencia semanal, ante la Cámara de los Comunes, el mandatario británico dijo que su posición no ha cambiado respecto al sábado, cuando denegó la petición de la Unión Americana de usar bases militares en su territorio para atacar al país persa.

No obstante, el pasado 1 de marzo, cuando Teherán respondió a la ofensiva con bombardeos en toda la región del Golfo, el líder laborista autorizó el uso de las bases para disparar contra objetivos militares iraníes con "propósitos defensivos".

"Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era que el Reino Unido se uniera a una guerra a menos que estuviera convencido de que hubiera una base legal y un plan pensado y viable. Esa sigue siendo mi postura", afirmó, al ser preguntado por la oposición por qué la Real Fuerza Aérea (RAF) británica no participa en operaciones de ataque en lugar de dejar esa labor a los aliados.

El pasado 3 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump criticó al premier Starmer por negarle la petición para hacer uso de la base militar en la isla Diego García, en el océano Índico, lo que implicó que los aviones estadounidenses "tuvieran que volar muchas más horas".

Noventa Grados
