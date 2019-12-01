Reino Unido evacúa a personal diplomático en Irán; señalan situación de seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 13:30:37
Teherán, Irán, a 27 de febrero 2026.- El gobierno de Reino Unido retiró a todos su personal diplomático de Irán, "ante la situación de seguridad", según informó la Oficina de Asuntos Exteriores, que aseguró que la Embajada continuará sus operaciones de manera remota.

El anuncio de la autoridad británica coincide con la llegada a la costa israelí del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford a las costas de Israel, como parte de un despliegue militar en Medio Oriente.

De igual forma, la dependencia diplomática desaconsejó a los británicos los viajes a Irán en cualquier circunstancia.

"Los británicos y o británico-iraníes con doble nacionalidad se exponen a un riesgo muy alto de arresto, interrogatorio o detención", señaló la Oficina.

