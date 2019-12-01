Reducción del tráfico aéreo en EEUU podría alcanzar el 20% por cierre de Gobierno

Reducción del tráfico aéreo en EEUU podría alcanzar el 20% por cierre de Gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 09:20:01
Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de noviembre 2025.- El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, sugirió que, debido al cierre del Gobierno federal, la reducción del tráfico aéreo en varios grandes aeropuertos de EEUU, podría llegar al 20 por ciento la próxima semana.

“El segundo pago se realiza este martes, por lo que, si el cierre no termina relativamente pronto, más controladores no acudirán al trabajo, y entonces continuaremos evaluando la presión en el espacio aéreo y tomando decisiones que pueden, de nuevo, llevarnos (a reducir el tráfico aéreo) del 10 % al 15 %, y quizá al 20 %”, dijo el funcionario estadounidense en declaraciones a la cadena Fox News.

De acuerdo con la plataforma FlightAware, 860 vuelos fueron cancelados en 40 terminales aéreas de la Unión Americana por la falta de controladores y 3 mil 110 sufrieron retrasos durante el primer día de reducción de actividades.

Además, el secretario Duffy explicó que los controladores, trabajadores federales esenciales que deben acudir a trabajar a pesar de no recibir su salario, pero entiende que no “pueden soportar la pérdida de dos sueldos”.

Deberían haber recibido una primera nómina hace unas semanas, pero el cierre del Gobierno impidió que cobraran, explicó el encargado de Transporte de EEUU.

