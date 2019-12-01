¿Reconciliación?, Musk y Trump se dan la mano en funeral de Charlie Kirk

¿Reconciliación?, Musk y Trump se dan la mano en funeral de Charlie Kirk
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 09:48:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Glendale, Arizona, Estados Unidos, a 22 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el magnate sudafricano, Elon Musk se reencontraron y se saludaron cordialmente en el funeral del activista conservador, Charlie Kirk, ultimado el pasado 10 de septiembre.

Durante el sepelio que se llevó a cabo en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, las cámaras captaron el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario estadounidense conversaron y posteriormente se estrecharon la mano.

Cabe señalar que previo a su enfrentamiento con declaraciones en redes sociales, el hombre más rico del mundo fue un aliado clave del líder republicano durante la campaña presidencial y tras los comicios, fue designado responsable del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de reducir el gasto público.

Durante su disputa, Musk aseguró que las autoridades federales tenían información adicional sobre el jefe de Estado en los archivos de Jeffrey Epstein y sugirió que debía ser sometido a juicio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece adolescente por presunta cirugía estética en Durango; pide su padre que se investigue el caso
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Caen líder de grupo delincuencial de Tepito y seis más en operativos en el Valle de México
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Más información de la categoria
Septiembre, tercer mes del año con más asesinatos de mujeres en Michoacán: Suman 115 en el año
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco
Comentarios